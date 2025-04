Tajani: Evitare Guerra Commerciale Esiziale per Usa e Imprese Italiane

"Dobbiamo lavorare per evitare assolutamente una guerra commerciale, che sarebbe esiziale per gli Usa e per le nostre imprese. Dobbiamo trattare, lo deve fare l'Ue unita. L'Italia sosterrà tutte le iniziative del commissario (Maros) Sefcovic, nel quale riponiamo estrema fiducia". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani prima del Consiglio Ue Commercio, ribadendo che da parte del governo non c'è intenzione di mettere "in difficoltà" la Commissione.

Sui controdazi europei su acciaio e alluminio previsti per il 9 aprile "si potrebbe pensare ad una dilazione, ad un rinvio al 30 ma certamente non è che noi ci opponiamo. Sosterremo il commissario Sefcovic, questo è chiaro, vediamo se si può rinviare di qualche settimana per avere più tempo per il dialogo ma questa lista è congelata quindi, è come dire una reazione di posizione direi, un segnale per dire noi siamo qui, difendiamo le nostre imprese ma siamo sempre pronti a discutere", ha aggiunto Tajani.