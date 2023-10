Tajani e Salvini, idee su MO e chiara posizione governo

Ascolterò le opinioni del Vicepresidente Salvini per comprendere quali sono le sue idee e le sue posizioni sulla crisi in Medio Oriente, ma per quanto riguarda la posizione del Governo Italiano è chiara: per noi Hamas è un'organizzazione terroristica. Lo ha detto il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Question Time alla Camera a proposito della richiesta di Matteo Salvini di convocare l'Ambasciatore Turco dopo le parole di Recep Tayyip Erdogan su Hamas.