Tajani, 'droni russi? Non credo Italia obiettivo militare'

"Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale e non credo che l'Italia sia un obiettivo militare". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani a 4 di Sera Weekend su Rete4 rispetto all'allarme di Volodymyr Zelensky, che ha evocato la possibilità che i droni russi possano sorvolare anche l'Italia.

Tajani ha comunque puntualizzato che la "difesa aerea italiana è in grado di verificare cosa accade e di abbattere droni con intenzioni minacciose". Per il ministro degli Esteri, "Putin sta testando le reazioni dell'Occidente ma l'Occidente ha già dimostrato di sapere reagire", anche se questi della Russia sembrano "messaggi politici e non militari", ha aggiunto.