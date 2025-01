"Domani mattina è stata convocata al ministero degli Esteri a Teheran la nostra ambasciatrice, vedremo cosa diranno gli iraniani". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Zona Bianca su Rete 4. "Non possiamo accettare che ci sia una condizione di detenzione che non sia rispettosa dei diritti della persona e per questo continuiamo a chiedere l'immediata liberazione di Cecilia", ha aggiunto.