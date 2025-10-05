Domenica 5 Ottobre 2025

5 ott 2025
Tajani, domani charter con ultimi 15 italiani Flotilla

Andranno ad Atene, ambasciata li assisterà per rientro in Italia

"Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene. Saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia". Lo annuncia su X Antonio Tajani. "Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni".

"Spero che le prossime ore siano decisive per consolidare gli sforzi di pace compiuti dall'amministrazione statunitense. La pace è il nostro obiettivo finale, irrinunciabile: potremo raggiungerla soltanto con un impegno totale di tutti. Un impegno a costruire 2 Stati per 2 popoli, israeliano e palestinese".

