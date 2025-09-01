Lunedì 1 Settembre 2025

Gabriele Canè
1 set 2025
Tajani, disoccupazione cala grazie alle iniziative del governo

Grazie alle iniziative del Governo continua a calare la disoccupazione in Italia. Oggi abbiamo il nuovo record storico di occupati. L'economia migliora e la crescita del PIL pro capite lo dimostra. Ora l'obiettivo è quello di aumentare i salari bassi e sostenere maggiormente le fasce più deboli. Una nostra proposta sarà quella di eliminare il pagamento dei contributi per chi guadagna fino a 9€ all'ora.

Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando i dati sulla disoccupazione.

