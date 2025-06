Tajani criticato per le parole contro le opposizioni su attacco Israele-Iran

"Stupore e rammarico" per le parole di Tajani che ha trovato il modo di polemizzare con le opposizioni, respingiamo con nettezza queste parole gravi e offensive nei riguardi del Parlamento" in "una situazione così drammatica". E' "inaccettabile" e "non deve passare che una richiesta doverosa venga derubricata a polemica". Lo dice la capogruppo Pd, Chiara Braga, nell'Aula della Camera commentando la frase del ministro degli Esteri che, di fronte alla richiesta delle opposizioni di presentarsi in Parlamento per riferire sull'attacco di Israele in Iran, aveva risposto: "Invito tutti a seguire il mio esempio e invito l'opposizione a svegliarsi presto la mattina. Mi auguravo di essere chiamato alle 3,30 quando c'è stato l'attacco".

"Non ci siamo svegliati adesso - le fa eco Angelo Bonelli di Avs - il ministro misuri le parole di fronte ad una situazione davvero preoccupante e abbia rispetto per le opposizioni". "Smetta di offendere le opposizioni", aggiunge Daniela Torto del M5s.