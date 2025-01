Tajani critica la Corte penale internazionale sul caso Almasri

"Certamente è singolare l'atteggiamento della Corte penale internazionale, visto che questo signore che noi abbiamo espulso girava per l'Europa da parecchio tempo. Perché non si è intervenuto prima?". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul caso Almasri.

Il leader di FI ha poi sottolineato che bisognerebbe "chiedere alla Corte penale internazionale perché non ha chiesto alla Germania di fermare Almasri, visto che girava per l'Europa indisturbato. Guarda caso, quando è arrivata in Italia c'è stata una richiesta, e fatta male".