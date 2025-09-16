Martedì 16 Settembre 2025

Tajani, 'contrari a offensiva a Gaza City, rischi per civili'

'Abbiamo già visto una carneficina in questi mesi'

"Abbiamo sempre detto di essere contrari all'offensiva su Gaza per i rischi che corre la popolazione civile, non certo per difendere Hamas che usa gli ostaggi come scudi umani": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Skytg24. Serve "accelerare i tempi per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi senza condizioni e la fine degli attacchi. Si è già vista carneficina in questi mesi a Gaza, non sarà facile".

GazaOstaggi