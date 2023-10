Tajani, contattati tutti gli italiani in Israele

"Tutti gli italiani in Israele sono stati contattati". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli affari Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti nello stabilimento Mermec (ex Ferrosud) di Matera. "Sono circa 18 mila - ha aggiunto - quelli che vivono in Israele, qualcuno ha anche il doppio passaporto. E sono 250 quelli che sono temporeanamente in Israele e ci sono una ventina di italiani nella striscia di Gaza".