Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Tajani, condanniamo gli attacchi alla missione Unifil
3 set 2025
Tajani, condanniamo gli attacchi alla missione Unifil

Ministro vede inviato Usa, 'lavoriamo a stabilità Mediterraneo'

Ministro vede inviato Usa, 'lavoriamo a stabilità Mediterraneo'

Ministro vede inviato Usa, 'lavoriamo a stabilità Mediterraneo'

"Condanniamo gli attacchi alla missione Unifil che lavora per garantire sicurezza e stabilità del Libano". Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l'incontro a Roma con l'inviato speciale Usa Boulos dopo che droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace.

"Lavoriamo con gli Usa - afferma Tajani - per la stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente a partire dalla Libia. Vogliamo consolidare la cooperazione con i paesi di partenza e di transito del Nord Africa, del Sahel e del Corno d'Africa per combattere la migrazione irregolare e i trafficanti di esseri umani".

© Riproduzione riservata

