Tajani, con Salvini nessun problema sulla situazione italiana

"Noi non abbiamo problemi né personali, né politici per quanto riguarda la situazione italiana": lo ha detto a Radio Anch'io il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi a Matteo Salvini. "Siano parte di una coalizione che dal '94 è una coalizione politica e non elettorale, con un programma comune, lo stiamo rispettando. E' noto da sempre, perché da sempre siamo parte di famiglie europee diverse, che abbiamo posizioni diverse sull'Europa", ha aggiunto Tajani.