Tajani, con Gb-Germania-Francia sostegno a sforzi tregua

"Insieme ai colleghi di Gran Bretagna, Germania e Francia sostengo gli sforzi di mediazione in corso di Usa, Egitto e Qatar per un accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi. Non possiamo perdere tempo: lavoriamo insieme a tutti i Paesi della regione per dare al Medio Oriente prospettive di stabilità e pace". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X. I quattro Paesi hanno diffuso la seguente dichiarazione congiunta in merito: "Regno Unito, Germania, Francia e Italia sostengono fortemente gli sforzi di mediazione in corso da parte di Stati Uniti, Egitto e Qatar per concludere l'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi e sono incoraggiati dall'approccio costruttivo adottato finora". "Accogliamo con favore - aggiunge la nota congiunta - il fatto che il lavoro tecnico proseguirà nei prossimi giorni, anche sulle disposizioni umanitarie e sulle disposizioni specifiche relative agli ostaggi e ai detenuti, e che gli alti funzionari si riuniranno nuovamente entro la fine della prossima settimana con l'obiettivo di concludere l'accordo". I quattro Paesi esortano inoltre "tutte le parti a continuare a impegnarsi in modo positivo e flessibile in questo processo". "Sottolineiamo l'importanza di evitare qualsiasi azione di escalation nella regione che minerebbe la prospettiva di pace. C'è troppo in gioco", conclude la nota.