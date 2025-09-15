Lunedì 15 Settembre 2025

Gabriele Canè
Tajani, clima da Br? Ricordiamoci l'omicidio Calabresi
15 set 2025
Campagna contro questo funzionario di Polizia poi assassinato

"Si è iniziato col criminalizzare le persone, ricordiamo la storia del commissario Calabresi" e "fu tutta una campagna orchestrata contro questo funzionario di polizia" che dopo "venne assassinato". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio rispondendo ad una domanda sul parallelo fatto dal ministro Luca Ciriani, responsabile dei Rapporti con il Parlamento, tra il clima attuale e quello delle Brigate Rosse. "Bisogna stare attenti ad aizzare l'opinione pubblica perché non è detto che sia per forza un militante politico a compiere atti criminali".

