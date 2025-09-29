Tajani, chiesto a Israele di garantire sicurezza italiani

"Stamane ho parlato con il ministro degli Esteri d'Israele chiedendo che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento israeliano: continuiamo a dire alla Flotilla di ascoltare il messaggio del presidente della Repubblica perché è pericoloso avvicinarsi a un'area controllata dalla marina militare israeliana e la nostra marina militare certamente non può accompagnare le navi della Flotilla per forzare il blocco". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.