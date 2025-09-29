Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Ultima ora
Ultima oraTajani, chiesto a Israele di garantire sicurezza italiani
29 set 2025
Tajani, chiesto a Israele di garantire sicurezza italiani

'Ho sentito Sa'ar. A Flotilla detto che è rischioso avvicinarsi'

"Stamane ho parlato con il ministro degli Esteri d'Israele chiedendo che venga garantita la sicurezza degli italiani, che non ci siano azioni violente in caso di intervento israeliano: continuiamo a dire alla Flotilla di ascoltare il messaggio del presidente della Repubblica perché è pericoloso avvicinarsi a un'area controllata dalla marina militare israeliana e la nostra marina militare certamente non può accompagnare le navi della Flotilla per forzare il blocco". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Antonio Tajani