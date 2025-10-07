Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Ultima oraTajani, chiediamo a Onu la tregua olimpica per Milano-Cortina
7 ott 2025
Tajani, chiediamo a Onu la tregua olimpica per Milano-Cortina

'Valga per tutte le guerre, anche in Ucraina e in Medio Oriente'

'Valga per tutte le guerre, anche in Ucraina e in Medio Oriente'

'Valga per tutte le guerre, anche in Ucraina e in Medio Oriente'

"Dobbiamo essere paladini della pace. Sosteniamo il piano Usa, e come ha detto papa Leone non dobbiamo abbandonare mai la speranza della pace. Roma e l'Italia sono sempre di più in crocevia di pace, sviluppo e crescita. In questo senso in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina presentiamo alle Nazioni Unite una proposta di Tregua Olimpica, per tutte le guerre compresa l'Ucraina e il Medio Oriente." Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della XII edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in corso a Roma.

UcrainaAntonio Tajani