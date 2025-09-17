Tajani, basta accuse da 5S,col genocidio a Gaza non c'entriamo

"Ci sono troppi cattivi maestri e lancio un appello a tutti ad abbassare i toni. Lo dico innanzitutto al laeder dei 5 Stelle, Conte. Basta con il linguaggio violento e basta accusare gli avversari politici di aver commesso crimini mai commessi. Noi non c'entriamo niente con il genocidio e con quello che sta succedendo a Gaza, non abbiamo alcuna responsabilità". Così il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani ad Ancona, alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per il governatore Francesco Acquaroli.

E ha aggiunto: "Noi stiamo difendendo il diritto del popolo palestinese ad avere uno stato, non siamo complici di alcun omicidio e siamo persone per bene che lavorano per la pace. Certamente non siamo alleati con Hamas che invece è corresponsabile con quanto succede a Gaza". Poco prima introducendo il tema del clima di tensione che sta circolando egli ultimi giorni, ha detto: "Succede che gli avversari politici vengano considerati nemici usando un linguaggio che serve solo ad additare al ludibrio pubblico chi non ti convince. Si può attaccare e criticare ma indicare con frasi violente e false l'avversario come se fosse nemico da abbattere, questo è inaccettabile".