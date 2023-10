Tajani, andrò in Egitto, contiamo su Paesi arabi moderati

"Vogliamo che ci sia una de-escalation, perché non vogliamo e nessuno vuole che scoppi un'altra guerra di ampio raggio, fermo restando il diritto di Israele a difendersi. E contiamo anche sull'Arabia Saudita, contiamo sulla Giordania, contiamo sull'Egitto. Sarò in Egitto questa settimana perché si possano calmare le acque. Sono Paesi moderati che vogliono comunque che non ci sia alcuna estensione del conflitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Tg1.