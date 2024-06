Tajani, 'ancora nessuna decisione dell'Italia su top jobs'

"Non c'è ancora alcuna decisione sul voto dell'Italia" sui top jobs Ue, "le trattative devono ancora iniziare". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani al suo arrivo al pre-vertice del Ppe. "La mia è una propensione favorevole senza alcuna apertura ai Verdi. Certamente io sono molto perplesso sulla durata dei 5 anni per il presidente del Consiglio europeo" in quota socialista, ha poi aggiunto il vicepremier e ministro degli Esteri.