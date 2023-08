Tajani, 'anche grazie a vittime di Marcinelle siamo nel G7'

"Più di cento italiani perirono nella miniera dove lavoravano in condizioni veramente molto difficili. Sono degli eroi del lavoro, sono i nostri migliori rappresentanti, sono coloro che hanno permesso al nostro Paese di diventare la seconda potenza economica dell'Unione europea, sono coloro che hanno permesso la crescita dell'Italia. Se oggi siamo nel G7 lo dobbiamo anche a loro": lo ha detto oggi a Radio Anch'io il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, riferendosi alle vittime italiane della tragedia di Marcinelle, di cui si celebra oggi il 67/o anniversario. "Dobbiamo continuare a lavorare, anche per una maggior sicurezza nel lavoro, ma questi caduti vanno sempre ricordati e a loro va reso omaggio perché questo non accada mai più, ma soprattutto dobbiamo essere fieri di questi italiani che a prezzi di grandissimi sacrifici hanno permesso al nostro Paese di rialzarsi dopo la fine della seconda guerra mondiale", ha aggiunto Tajani. La tragedia di Marcinelle, ha sottolineato il ministro, rappresenta per l'Italia "un monito ma anche un simbolo, un simbolo positivo del sacrificio di tanti italiani che hanno permesso all'Italia di crescere economicamente e di risolvere problemi economici che sembravano insuperabili".