"Le libertà di scambio, di commercio, di navigazione sono fondamentali per il commercio e la crescita globale. Vogliamo assicurare la parità di condizioni per le imprese sui mercati globali. È necessario assicurare un campo di gioco equo e regole condivise per permettere alle nostre imprese di competere alla pari in ogni mercato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo i lavori del G7 Commercio a Villa San Giovanni.