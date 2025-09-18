Tajani, aderiamo a dichiarazione Onu su Stato Palestina

Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Ultima ora
18 set 2025
Obiettivo far cessare le ostilità

"Il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell'ambito delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri, nel corso di una iniziativa a Palermo, confermando l'adesione dell'Italia ad un percorso politico e diplomatico per la costruzione di uno Stato palestinese.

