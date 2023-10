Tajani, accordo con l'Egitto sui migranti

"Emerge la volontà comune di combattere i trafficanti di esseri umani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al Cairo parlando della firma di una dichiarazione congiunta con l'omologo egiziano Sameh Shoukry. Nella dichiarazione i due Paesi si impegnano a "rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione sulle questioni migratorie, anche promuovendo percorsi legali e combattendo la migrazione irregolare, esprimendo la loro preoccupazione per la crescente pressione della migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo, e il prezzo inaccettabile in termini di vite umane", si legge nel testo.