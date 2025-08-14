Mercoledì 13 Agosto 2025

Anna Vagli
Tajani accoglie a Ciampino 6 bambini arrivati da Gaza

Nell'ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 6 bambini bisognosi di cure è arrivato alle 23.23 di ieri all'aeroporto di Roma Ciampino con un C-130 dell'Aeronautica militare.

Ad attendere l'arrivo del volo umanitario, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani con l'Imam Salameh Ashour. Sul posto anche ambulanze per il trasporto dei piccoli pazienti verso gli ospedali di Roma (3 al Bambino Gesù), Napoli (2 al Santobono) e Perugia (1 presso l'Azienda Ospedaliera).

