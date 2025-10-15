Mercoledì 15 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, a Udine violenti estremisti pro Pal
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, a Udine violenti estremisti pro Pal

Tajani, a Udine violenti estremisti pro Pal

'Governo si impegna a fermare manifestazioni di antisemitismo'

'Governo si impegna a fermare manifestazioni di antisemitismo'

'Governo si impegna a fermare manifestazioni di antisemitismo'

L'antisemitismo è "un pregiudizio mostruoso che tuttavia si è ahimè riaffacciato, dimostrando che la memoria della tragedia di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l'eco del più odioso dei pregiudizi razziali. Fermarne la diffusione e reprimere ogni manifestazione è un impegno solenne che il governo assume in questa Aula. Purtroppo anche ieri sera ad Udine i violenti estremisti pro Pal hanno aggredito le forze dell'ordine perché volevano impedire lo svolgimento della partita di calcio Italia-Israele". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'informativa alla Camera.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaAntisemitismo