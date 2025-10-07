Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
7 ott 2025
Tajani a Salvini, FI non accetta calunnie e insulti su Salis

"Nessun gioco strano, avevamo detto la nostra linea sul voto"

"Le calunnie non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo. Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei giornalisti sul post del segretario della Lega Matteo Salvini, secondo cui "qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora Salis dal processo". "Noi siamo sempre stati leali, coerenti - ha aggiunto Tajani, parlando a margine di un convegno alla Camera -. Abbiamo detto quale era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano...".

