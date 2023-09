Tajani, a Odessa siamo protagonisti della ricostruzione

"L'Italia ha un ruolo da svolgere anche a livello internazionale e saremo parte della ricostruzione dell'Ucraina, è questione di presenza industriale ma vogliamo dare ad Odessa un segnale anche di tipo culturale, con l'idea è di ricostruire la cattedrale distrutta in parte dagli attacchi russi". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite a Radio Anch'io su Radio 1. "Odessa ha una forte impronta culturale italiana e rappresenta un'opportunità nella ricostruzione per le nostre imprese in un Paese candidato all'Ue e che farà parte del mercato comune. Abbiamo il dovere di essere presenti", ha aggiunto.