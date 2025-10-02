Giovedì 2 Ottobre 2025

Tajani, a Manchester gesto gravissimo, ebrei sotto attacco

'Ferma condanna, vicinanza a familiari vittime e a governo Gb'

"Condanno con la massima fermezza l'attacco alla sinagoga di Manchester. Un gesto gravissimo diretto alla comunità ebraica nel giorno dello Yom Kippur": lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Sono sotto attacco il popolo ebraico assieme a tutti noi, assieme al valore di libertà religiosa, ai principi di tolleranza e rispetto che sono alla base delle nostre democrazie. Non dobbiamo cedere in nessun momento, in nessun caso: non dobbiamo dimenticare le atrocità di un recente passato. Insieme dobbiamo difendere la pace e la libertà. Esprimo la mia vicinanza ai familiari delle vittime e al Governo britannico", aggiunge.

