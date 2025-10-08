Tajani, a italiani Flotilla tutta l'assistenza necessaria

L'Ambasciata ed il Consolato d'Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall'alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana: lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani in un post su X.
"Sono una decina gli italiani fermati. A loro - assicura il ministro - verrà prestata tutta l'assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fini al momento dell'espulsione. Al lavoro anche l'Unità di crisi della Farnesina".