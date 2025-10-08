Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Ultima ora
Ultima oraTajani, a italiani Flotilla tutta l'assistenza necessaria
8 ott 2025
Tajani, a italiani Flotilla tutta l'assistenza necessaria

'Una decina quelli fermati, Israele garantisca rispetto diritti'

'Una decina quelli fermati, Israele garantisca rispetto diritti'

'Una decina quelli fermati, Israele garantisca rispetto diritti'

L'Ambasciata ed il Consolato d'Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall'alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana: lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani in un post su X.

"Sono una decina gli italiani fermati. A loro - assicura il ministro - verrà prestata tutta l'assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fini al momento dell'espulsione. Al lavoro anche l'Unità di crisi della Farnesina".

