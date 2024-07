Tajani, a guerra finita si accelererà su adesione Kiev a Nato

"Il destino di Kiev nella Nato è segnato. A guerra finita si lavorerà per accelerare i tempi, lo stesso discorso vale per l'Unione europea, ma bisogna rispettarne gli equilibri e avere rispetto per gli altri Paesi candidati": lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, a margine della consegna del premio LaGuardia al generale Christopher Cavoli, comandante supremo alleato per l'Europa, alla Decatur House a Washington DC.