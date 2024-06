Tajani a Forum mondiale vaccini,da Italia 150 milioni per Africa

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi a Parigi per partecipare al Forum mondiale sui vaccini, ha annunciato un nuovo ''contributo di 150 milioni" di dollari a favore del rafforzamento dell'indipendenza sanitaria dei partner africani. Rivolgedosi ai cronisti riuniti all'ambasciata d'Italia a Parigi, il titolare della Farnesina ha evidenziato il ruolo da protagonista dell'Italia nel settore farmaceutico e vaccinale ed il sostegno del Governo al Gavi, la partnership pubblico-privata creata nel 2000 allo scopo di diffondere nei paesi più in difficoltà i programmi di immunizzazione e accelerare l'accesso ai nuovi vaccini. "L'Italia è pronta a versare 150 milioni di dollari per sostenere il progetto delle vaccinazioni", ha annunciato il ministro, precisando che "come italiani abbiamo già dato un miliardo e mezzo da quando è nato il Gavi". Tajani ha inoltre riferito di aver invitato il presidente del Gavi, José Manuel Barroso, al "prossimo G7 della Cooperazione, a Pescara, proprio perché voglio affrontare anche lì il tema delle vaccinazioni e della salute nel continente africano che è uno dei grandi temi", insieme "al cambiamento climatico, alla povertà, alla siccità, al terrorismo". "Tutte cose - puntualizza Tajani a Parigi - che poi spingono gli africani che saranno due miliardi di e mezzo nel 2050 a fuggire dall'Africa". Il ministro ha osservato che a tutto questo è legato ''anche il problema delle migrazioni e poi non possiamo permettere che ci siano bambini che continuino a morire" in Africa, ha concluso.