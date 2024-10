Taiwan, rilevato il record di 153 aerei militari cinesi

Taiwan ha rilevato un record di 153 aerei militari cinesi attivi intorno all'isola, a conclusione della giornata delle 'Joint Sword 2024/B', le esercitazioni di lunedì con cui Pechino ha voluto inviare un "severo avvertimento" alla leadership di Taipei per "atti separatisti delle forze indipendentiste". Gli aerei sono stati avvistati nelle 24 ore fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia), ha riferito il ministero della Difesa in una nota, segnando il numero più alto di sempre per un singolo giorno. Pechino ha schierato aerei da combattimento, droni, navi da guerra e unità della guardia costiera per circondare la provincia ribelle.