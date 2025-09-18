Taiwan produrrà con azienda Usa missile e un drone sottomarino

Taiwan produrrà per la prima volta congiuntamente un missile e un drone sottomarino con un'azienda statunitense, hanno dichiarato alcuni funzionari, mentre Taipei cerca di incrementare la produzione nazionale di armi e munizioni.

Il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (Ncsist) di Taiwan ha concordato all'inizio di quest'anno con l'azienda statunitense di difesa Anduril la produzione congiunta del Barracuda-500, un missile da crociera autonomo a basso costo. Oggi, Ncsist e Anduril hanno firmato un altro accordo per coprodurre il drone sottomarino dell'azienda. Si tratta dei primi accordi di questo tipo tra Taiwan e un'azienda straniera, ha dichiarato all'Afp il presidente di Ncsist, Li Shih-chiang.

"Il nostro scopo è che, in guerra, anche durante il blocco, possiamo produrre ogni arma di cui abbiamo bisogno per proteggerci", ha dichiarato Li a margine della Taipei Aerospace and Defense Technology Exhibition, dove è esposto il Barracuda.

Il responsabile di Anduril per Taiwan, Alex Chang, ha affermato che l'obiettivo della cooperazione congiunta è la "producibilità di massa" e la sostenibilità della produzione locale. L'azienda "lavorerà a stretto contatto" con Stati Uniti e Taiwan, ha dichiarato Chang all'Afp. Ncsist ha affermato che ci vorranno 18 mesi per costruire la catena di approvvigionamento a Taiwan per il Barracuda-500, che utilizza componenti taiwanesi al 100%.