Taiwan intercetta 26 aerei e 5 navi cinesi intorno all'isola

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che 26 aerei cinesi e cinque navi da guerra sono stati intercettati attorno all'isola. Tutto ciò accade quando mancano poche settimane al 20 maggio, quando si insedierà il nuovo presidente di Taiwan Lai Ching-te, che la Cina considera un pericoloso separatista. Secondo il ministero della Difesa, 17 aerei "hanno attraversato la linea mediana ed sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea nelle zone centrale e settentrionale di Taiwan. La linea taglia in due lo stretto di Taiwan, uno stretto corso d'acqua di 180 chilometri che separa lo stretto di Taiwan". La Cina continentale rivendica Taiwan come parte del suo territorio e non ha mai rinunciato all'uso della forza per portare l'isola sotto il suo controllo.