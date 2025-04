Taiwan: Chen Chien-jen rappresenterà l'isola ai funerali di Papa Francesco in Vaticano

Il presidente di Taiwan, William Lai, ha incaricato l'ex vicepresidente Chen Chien-jen di presenziare ai funerali di Papa Francesco in Vaticano. Lo ha riferito il ministero degli Esteri, citato dai media locali. Lai, quindi, non si recherà in Vaticano per rendere omaggio al leader dell'unico alleato diplomatico della Repubblica di Cina (Taiwan) in Europa. Nel 2005, Chen Shui-bian, presidente dell'isola dal 2000 al 2008, partecipò alla messa funebre per Giovanni Paolo II. La decisione potrebbe adesso spianare la strada alla Cina, che ha rapporti informali con la Santa Sede riallacciati da Papa Bergoglio, di inviare una delegazione.