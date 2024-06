Taiwan, 36 jet e 7 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Il ministero delle Difesa taiwanese ha riferito che nelle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia) sono stati rilevati 36 aerei e 7 navi da guerra cinesi intorno all'isola, in quella che è una delle maggiori incursioni del 2024 da parte delle forze armate di Pechino. Ben 34 aerei, si legge in una nota, hanno superato la linea mediana dello Stretto entrando nella zona taiwanese di identificazione di difesa aerea (Adiz) orientale e di sudovest. I militari di Taipei "hanno monitorato la situazione e risposto di conseguenza". La mossa di Pechino è maturata a due giorni dalla vendita di armi Usa a Taipei da 360 milioni di dollari.