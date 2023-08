Taiwan, 24 jet e 7 navi militari cinesi intorno all'isola

Sono 24 gli aerei e 7 le navi militari cinesi rilevati intorno a Taiwan fino alle 6 locali (mezzanotte in Italia), secondo una nota del ministero della Difesa di Taipei. La mossa è vista come un aumento del pressing di Pechino in vista del doppio scalo negli Usa che il vicepresidente di Taipei Lai Ching-te farà a New York e a San Francisco (il 12 e il 18 agosto prossimi) nel suo viaggio da e per il Paraguay. Il network statale cinese Cctv, intanto, ha trasmesso un nuovo documentario sui preparativi dell'Esercito popolare di liberazione per attaccare Taiwan, mostrando soldati pronti "a rinunciare alla propria vita se necessario".