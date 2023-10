Tagli ai ministeri, aumento accise su tabacchi, la manovra" (90 characters)"

Per quanto riguarda le risorse della manovra, il finanziamento delle politiche invariate (rinnovi contrattuali PA e sanità, missioni internazionali, Difesa) è garantito, oltre che con nuove misure di spending review (5% lineare per i ministeri) e con l'aumento delle accise sui tabacchi. Lo si legge nella nota diffusa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'extra-deficit, inoltre, serve a finanziare la decontribuzione previdenziale per i lavoratori a basso reddito, nonché la riforma dell'Irpef come misure di protezione dagli effetti dell'inflazione.