Tre ore cambiano la Storia

Tre ore cambiano la Storia
17 ago 2025
17 ago 2025
  3. Tafferugli a proteste in Israele,almeno 32 dimostranti arrestati

Tafferugli a proteste in Israele,almeno 32 dimostranti arrestati

Scontri e arresti a Tel Aviv e a Gerusalemme

Scontri e arresti a Tel Aviv e a Gerusalemme

Scontri e arresti a Tel Aviv e a Gerusalemme

E' di almeno 32 arresti il bilancio dell'intervento delle forze dell'ordine in Israele per liberare le strade bloccate dai dimostranti, che in molti casi hanno dato alle fiamme dei pneumatici. Lo riferiscono i media di Tel Aviv. Bloccata anche l'autostrada 16, una delle principali vie d'accesso a Gerusalemme. I manifestanti dovrebbero convergere sulla 'piazza degli ostaggi' di Tel Aviv, dove per stasera è atteso oltre un milione di persone.

Scontri e arresti anche a Gerusalemme, dove la polizia israeliana ha annunciato la riapertura di tutte le arterie viarie bloccate.

