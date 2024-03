Tabarelli, verso -2% tariffe gas e -8% luce a vulnerabili

La prossima settimana l'Arera "dovrebbe decidere un calo del 2% delle tariffe del gas del mese di febbraio per gli utenti vulnerabili" (l'ex mercato tutelato terminato il 10 gennaio scorso) mentre "per il mercato elettrico" che sarà tutelato fino a luglio prossimo, la decisione è attesa fra un mese, quando la tariffe dovrebbero scendere dell'8%, a valere sul secondo trimestre 2024". E' la stima che il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, fa all'ANSA. "Il risparmio medio per la famiglia tipo sarà di 76 euro per il gas su base annua, in base al calo di febbraio", mentre per la luce "il risparmio sarà 50 euro all'anno".