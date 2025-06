Tabarelli, greggio a 200 dollari con stop Hormuz ma caso estremo

"Se chiudesse lo stretto di Hormuz il petrolio schizzerebbe a 200 dollari, ma è un'ipotesi estrema, improbabile. Su Hormuz è dagli anni '70 che arrivano minacce ma non è mai successo niente". E' l'analisi di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, che alla riapertura dei mercati già stasera in Asia non si aspetta però grandi movimenti, piuttosto "un aumento moderato di circa due dollari" grazie ad approvvigionamenti ora abbondanti. "I mercati tendono a scontare in anticipo quello che succederà come dimostrano i rialzi dei giorni scorsi. - spiega - Il gas mi aspetto invece che salga questa settimana dai 40 euro a MW di venerdì a 45-50 euro, perché senza le forniture russe il mercato è più tirato".