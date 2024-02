Swisscom pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi

Swisscom, attiva in Italia con Fastweb, è pronta a comprare Vodafone Italia per 8 miliardi di euro dopo che di recente il gruppo anglosassone ha rifiutato la proposta di acquisto di Iliad . Il gruppo di tlc svizzero ha confermato di essere in trattative esclusive avanzate con Vodafone per l'acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. L'obiettivo è di fondere la società con Fastweb. "Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free", si legge in una nota.