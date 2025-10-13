'Svolta su Gaza dopo incontro diretto inviati Trump-Hamas'

La svolta per l'ok alla prima fase dell'accordo di pace per Gaza é avvenuta mercoledì scorso quando lo stallo dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas é stato sbloccato da un incontro diretto a Sharm el Sheik tra gli emissari di Trump - l'inviato Steve Witkoff e Jared Kushner - e i dirigenti del gruppo estremista. Un incontro sollecitato dai mediatori arabi e autorizzato dallo stesso presidente americano. Lo riporta Axios ricostruendo il retroscena.