Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
Ultima ora'Svolta su Gaza dopo incontro diretto inviati Trump-Hamas'
13 ott 2025
'Svolta su Gaza dopo incontro diretto inviati Trump-Hamas'

Axios, faccia a faccia autorizzato dal presidente Usa

La svolta per l'ok alla prima fase dell'accordo di pace per Gaza é avvenuta mercoledì scorso quando lo stallo dei colloqui indiretti tra Israele e Hamas é stato sbloccato da un incontro diretto a Sharm el Sheik tra gli emissari di Trump - l'inviato Steve Witkoff e Jared Kushner - e i dirigenti del gruppo estremista. Un incontro sollecitato dai mediatori arabi e autorizzato dallo stesso presidente americano. Lo riporta Axios ricostruendo il retroscena.

