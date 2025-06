Svezia, 'accordo alla Nato sul 5% non è scontato'

"Domani è il giorno del vertice e non do nulla per scontato. L'accordo sul 5% non è ancora concluso: non consideratelo un dato di fatto finché non avremo preso una decisione". Lo ha detto il premier svedese Ulf Kristersson nel corso di un incontro con alcuni media internazionali, tra cui l'ANSA, rispondendo ad una domanda sulla posizione assunta dalla Spagna. "Penso che sarebbe un segnale molto negativo, non da ultimo da parte dei membri europei della Nato, se non fossimo in grado di prendere tale decisione", ha aggiunto precisando di non vedere spazi per "eccezioni nazionali" nella bozza di conclusioni del vertice.