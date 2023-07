Suv si ribalta e prende fuoco, 22enne muore in Brianza

Un ragazzo di 22 anni, Arnold Selishta, di origine albanese e residente a Limbiate (Monza), è morto la scorsa notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione. Era a bordo di una Range Rover che viaggiava sulla Monza-Saronno intorno alle due e che è finita contro un guardrail, forse a causa dell'eccessiva velocità, ribaltandosi più volte e prendendo fuoco. Il 22enne, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è morto poco dopo. Con la vittima viaggiavano altri due giovani, di 18 e 23 anni, che sono riusciti a uscire da soli dall'auto e che hanno riportato ferite non gravi. Il 18enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, mentre il 23enne ha rifiutato il trasporto. I carabinieri hanno rintracciato il ragazzo che probabilmente era alla guida dell'auto, il 23enne, e lo hanno interrogato nella caserma di Limbiate. Secondo le prime ricostruzioni, la Range Rover su cui Arnold e i suoi amici viaggiavano era seguita da un'altra vettura, con la quale sembrava essere in atto una sfida di velocità. I cellulari di tutti i presenti saranno sottoposti ad attenta verifica, per valutare se la presunta gara fosse anche ripresa, per poi essere postata sui social media.