Suppletive Monza, Cappato: 'Ho perso, complimenti a Galliani'

"Mi sono assunto l'impegno di questa campagna elettorale e non posso che assumermi anche pienamente la responsabilità della sconfitta. Faccio le mie congratulazioni a Galliani per l'elezione, e mando un saluto anche agli altri candidati". E' quanto ha detto - a spoglio non ancora concluso ma con lo sfidante del centrodestra Adriano Galliani in netto vantaggio - Marco Cappato, candidato del centrosinistra alle suppletive al Senato per il collegio di Monza e Brianza. "Con l'associazione Luca Coscioni porto avanti battaglie - ha aggiunto Cappato - avrei portato avanti le battaglie con più forza dal Parlamento, ma lo faremo lo stesso".