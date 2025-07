Superman guida il box office Usa: Warner Bros. supera Disney

Il nuovo Superman firmato DC Studios e Warner Bros. vola alto al botteghino, conquistando la vetta per il secondo weekend consecutivo con un incasso nazionale di 57,2 milioni di dollari. Con questo risultato, Warner si aggiudica la palma dello studio che ha venduto più biglietti nei cinema nordamericani nel 2025, con un totale di 1,32 miliardi di dollari, superando Disney (che però potrebbe rifarsi tra una settimana con i Fantastici 4).

Il reboot diretto da James Gunn con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'acciaio ha raccolto 235 milioni di dollari in Nord America.

Al secondo posto, Jurassic World - La rinascita, settimo capitolo del franchise preistorico lanciato da Steven Spielberg e ancora prodotto dalla sua Amblin Entertainment insieme a Universal. Diretto da Gareth Edwards, con Scarlett Johansson come protagonista e sceneggiatura di David Koepp, il film incassa qualcosa in più di 23 milioni e raggiunge un totale di 276 milioni dopo tre settimane.

Delude invece il debutto di 'So cosa hai fatto', sequel tardivo del cult horror del 1997 'I Know What You Did Last Summer'. Il nuovo capitolo, diretto da Jennifer Kaytin Robinson e distribuito da Sony, ha raccolto 13 milioni di dollari nel weekend d'esordio. Nonostante un costo di produzione contenuto (18 milioni), il risultato è ben lontano dalle aspettative e segna il peggior avvio per la saga slasher, a 27 anni di distanza dal primo film.

In quarta posizione troviamo 'I Puffi', nuovo film d'animazione targato Paramount, che apre a 11 milioni di dollari. Un risultato solo leggermente inferiore alle aspettative, per l'avventura nel mondo reale degli ometti blu, guidati da un'intrepida Puffetta, che in originale ha la voce di Rihanna.

Chiude la top five F1, film Apple Original distribuito da Warner Bros., con Brad Pitt nel ruolo di un ex pilota che torna in pista. Il film incassa altri 9,6 milioni di dollari, per un totale di 153,6 milioni in quattro settimane.