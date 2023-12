Superbonus, nessuna proroga, si studia Sal straordinaria

I relatori stanno studiando un emendamento per il Superbonus, non in termini di proroga ma di una "Sal (stato di avanzamento lavori) straordinaria" al 31 dicembre. Lo ha spiegato il relatore della manovra Guido Liris (FdI). L'emendamento, ha spiegato, non è oneroso e "fissa la possibilità di arrivare ai primi 10 giorni di gennaio 2024 con tutta la documentazione necessaria per salvaguardare l'agevolazione sui lavori effettuati entro la fine dell'anno". "È utile per il completamento dei lavori", ha aggiunto.