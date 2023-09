Superbonus: Conte, nel 2022 Fdi-Lega chiedevano la proroga

"Oggi lo chiamano "buco" - prosegue il leader di M5s - ma dall'opposizione Fratelli d'Italia chiedeva di estendere e prorogare il Superbonus. La Lega nel 2022 sottolineava che il Superbonus "ha creato lavoro per imprese, artigiani e operai e valore per le famiglie". Oggi scopriamo che gli stessi Ministri di Governo e le stesse forze politiche che lo difendevano a gran voce hanno il mal di pancia solo a parlare di Superbonus". Così il leader di M5s in un post su Facebook in cui risponde alle parole del ministro Giorgetti a Cernobio ed invita il governo a lasciare da parte "propaganda" e "slogan".