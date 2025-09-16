Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi
Superbonus, ad agosto oneri per lo Stato sopra 127 miliardi
16 set 2025
16 set 2025
Superbonus, ad agosto oneri per lo Stato sopra 127 miliardi

Al 31 agosto scorso le detrazioni maturate per i lavori conclusi nell'ambito del Superbonus 110% hanno superato i 127 miliardi di euro (127,056.176.160,85) di oneri per lo Stato. Lo si evince dalle schede diffuse oggi dall'Enea sul Superecobonus dove emerge che gli investimenti ammessi a detrazione sfiorano i 122 miliardi di euro (121.992.417.090 euro).

Gli edifici coinvolti dalla misura sono indicati in tabella nel numero di 500.061 edifici in totale di cui 138.118 condominiali, 245.143 unifamiliari, 117.385 unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 5 edifici A/9 aperti al pubblico, ovvero castelli e palazzi di pregio artistico o storico.

